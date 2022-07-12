Ekiplerin yaptığı aramada, 11,2 kilogram eroin, 2,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 34 bin ecstasy ve 2 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı - Son Dakika

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