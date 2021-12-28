Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 44 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da, 22-28 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 367 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 3 kilo 700 gram esrar, 450 gram eroin, 640 gram sentetik uyuşturucu ile 12 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 367 zanlıdan 44'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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