Son Dakika Haberleri: Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
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Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama

1 saat önce

Yurt dışına seyahat için vize almak isteyen vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 18'i tutuklandı.

Ankara'daki vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama, System.String[]
Yurt dışına seyahat için vize almak isteyen vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 18'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 88'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. 7 zanlı savcılık talimatıyla emniyette serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'e ifade veren şüphelilerden 67'si tutuklama, 13'ü ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlılardan 8'i savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Nöbetçi mahkemede, aralarında örgütün elebaşı Muhammet Fatih T. ile Salim D'nin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Mahkeme, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı seyahati için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen çoğu kadın 110 kişiden 95'i yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:29 Kaynak: AA
Siber Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel
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