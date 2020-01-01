Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu

6 saat önce

Ankara'da Altındağ ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu, System.String[]

Ankara'da Altındağ ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

Başkentte Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'ta bulunan Umut Apartmanı'nda yangın çıktı. Yangın yılbaşı kutlaması yapan gençlerin bulunduğu evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin evin içinde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı kaydedildi. Hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölen kişilerin isimlerinin ise Naci Cankurtaran (25), Seyfi Güngör (25) ve Semih Aktaş (25) olduğu belirlendi.

Olayda yaşamını yitiren diğer kişinin 60'lı yaşlarda Rahmi Yozgatlı isimli bir vatandaş olduğu öğrenildi. Yozgatlı'nın gençleri yangından kurtarmaya çalıştığı anda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan ölen kişilerin aileleri de adli tıp kurumu önüne geldi. Cankurtaran ve Güngör'ün bekar oldukları, Başkent Şaşmaz Sanayinde çalıştıkları, kaporta ve mekanik işle uğraştıkları öğrenildi.

(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)

Karapürçek, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu
Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
18:16 Sivas kayak severlere yıldız dağı daveti - Son Dakika
18:16 Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı Açıklaması - Son Dakika
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
18:14 Tokat-Sivas kara yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika
18:13 Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 18:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]