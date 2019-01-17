Son Dakika Haberleri: Ankara'daki Yangında Ölenlerin Cenazesi Adli Tıp'a Kaldırıldı

Ankara'daki Yangında Ölenlerin Cenazesi Adli Tıp'a Kaldırıldı

1 saat önce

Ankara'daki yangında ölenlerin cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldıANKARA - Ankara Siteler'de 4 katlı bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan 8 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ankara'daki yangında ölenlerin cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı

ANKARA - Ankara Siteler'de 4 katlı bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan 8 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay, Ankara'nın Siteler olarak bilinen mobilyacılar bölgesinde meydana geldi. Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde yer alan Siteler'de Şengal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir mobilya firmasının ikinci katında çıkan yangın sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ise ilk olarak 8 kişiyi kurtardı. Cenazeler ise Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin de tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Olay sonrasında resmi açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Burası ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir iş yeri. İtfaiyecilerden aldığımız bilgiye göre, yangın ikinci katta başlıyor ve üst katlara sirayet ediyor. Yoğun duman üreten malzemeler iş yerinde bulunuyor ve dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitlerde birde itfaiye erimiz dumandan etkileniyor. O da ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına dönüyor" dedi.
Vali Şahin, ölenlerin Suriyeli olduklarına ilişkin soru üzerine de, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Ankara, Adli Tıp, 3. Sayfa
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