Ankara'daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi

6 saat önce

Başkent'te yılbaşı gecesi sabahında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi.

Ankara'daki yangında yaşamını yitiren 2 kişi daha toprağa verildi, System.String[]

Başkent'te yılbaşı gecesi sabahında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi.


Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, evde yeni yıl kutlaması yapan gençlerden 3'ü ile onlara yardım etmek isterken dumandan zehirlenen 65 yaşındaki Rahmi Yozgat hayatını kaybetmişti. Yangında 8 kişi de yaralanmıştı. Yangında ölen Naci Cankurtaran (26) ve Rahmi Yozgat (65) için Ortaköy Mezarlığı'nda öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cankurtaran ve Yozgat'ın aileleri, yakınları, AK Parti, MHP ve CHP'den isimler ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - ANKARA

Karapürçek, Altındağ, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
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