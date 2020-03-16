Ankara'daki YHT kazası davası ertelendi - Son Dakika

Ankara'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanık hakkında açılan dava ertelendi.



Ankara'da 13 Mart 2018'de 9 kişinin öldüğü 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin biri tutuklu 10 sanık hakkında açılan dava 11 Mayıs'a ertelendi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ikinci celsesine tutuklu sanık Osman Yıldırım, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde kazada yaralanan bazı müştekilerin beyanları alındı.



Sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten müştekiler, davaya katılma talebinde bulundu. Görüşü sorulan savcı, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, tutuklu sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma talebini kabul etti.



Tutuklu sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi. - ANKARA