Yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi - Son Dakika

Başkentteki yırtıcı hayvan parkında dünyaya gelen 3 aslan yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Gölbaşı ilçesinde geçen yıl açılan Aslan Parkour'daki 3'ü yetişkin 13 aslana, ikisi erkek, biri dişi 3 yavru daha katıldı.

Aslan bakıcısı Ali Rıza Balcı, 20 günlük yavru aslanların veteriner kontrolünde anne sütüyle beslendiklerini söyledi.

Doğumdan 45-50 gün sonra yavruları anne devam sütü niteliğindeki biberonla besleyeceklerini belirten Balcı, her hafta anne aslanı başka bahçeye alarak yavruların temizliğini yaptıklarını ifade etti.

Altı aydan sonra güvenlik gerekçesiyle yavruların yanına kimseyi yaklaştırmadıklarını dile getiren Balcı, "Şu an yavruların isimlerini belirlemedik. İsim önerilerini sosyal medyada ve buraya gelerek ziyaret eden misafirlerimize sunup anketle belirleyeceğiz." diye konuştu.