Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi - Son Dakika

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kazanın yaşandığı trendeki yolcuların beyanları alındı.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, şikayetçi olduğunu ifade eden ve davaya müdahillik talebinde bulunan yolcuların taleplerinin kabulünü, tutuklu sanık tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Yıldırım'ın avukatı, sinyalizasyon sisteminin tamamlanmadan YHT'nin faaliyete geçirildiğini, hazırlanan raporlarda da makas işleminin manuel değil, kumanda sistemiyle yapılması gerektiğinin belirtildiğini savundu.

Kazadaki ölüm ve yaralanma hadiselerinin sadece makasın yanlış yapılmasından kaynaklanmadığını ileri süren avukat, kaza anında trenin hızının olması gerekenden fazla olduğunu ve ilk vagonun ya da en öndeki koltukların emniyet maksatlı boş bırakılmadığını dile getirdi.

Müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyen avukat, Yıldırım'ın tahliyesini talep etti.

Sanık Yıldırım da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Ara kararlar

Taleplerin alınmasından sonra müzakereye çekilen mahkeme heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, davaya müdahillik talebinde bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, tren teşkil memuru Yıldırım'ın tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine 11 Mayıs'ta devam edilecek.