Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi - Son Dakika

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi

6 saat önce

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi, System.String[]

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kazanın yaşandığı trendeki yolcuların beyanları alındı.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, şikayetçi olduğunu ifade eden ve davaya müdahillik talebinde bulunan yolcuların taleplerinin kabulünü, tutuklu sanık tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Yıldırım'ın avukatı, sinyalizasyon sisteminin tamamlanmadan YHT'nin faaliyete geçirildiğini, hazırlanan raporlarda da makas işleminin manuel değil, kumanda sistemiyle yapılması gerektiğinin belirtildiğini savundu.

Kazadaki ölüm ve yaralanma hadiselerinin sadece makasın yanlış yapılmasından kaynaklanmadığını ileri süren avukat, kaza anında trenin hızının olması gerekenden fazla olduğunu ve ilk vagonun ya da en öndeki koltukların emniyet maksatlı boş bırakılmadığını dile getirdi.

Müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyen avukat, Yıldırım'ın tahliyesini talep etti.

Sanık Yıldırım da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Ara kararlar

Taleplerin alınmasından sonra müzakereye çekilen mahkeme heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, davaya müdahillik talebinde bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, tren teşkil memuru Yıldırım'ın tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine 11 Mayıs'ta devam edilecek.

Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]