Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında müştekilerin beyanları alındı - Son Dakika

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında müştekilerin beyanları alındı.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, olay sırasında trende bulunan yolcular ile kazada yakınlarını kaybedenlerin dinlenmesiyle başlandı.

Kaza sırasında 1. vagonda yolculuk yapan Burcu Borulday, kazada ağır yaralandığını, sonrasında ameliyat olduğunu ve bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Hızlı trenin kurala uygun gitmediğini öne süren Borulday, "Trenin 30 kilometre hızla gitmesi gerekiyormuş. En son baktığımda 82 kilometredeydi. Zaten 6 dakika sonra kaza oldu. 65 dakika enkaz altında kaldım. Kazada vefat eden birçok kişi benim yanımdaydı." dedi.

Borulday, tam anlamıyla bir sistem kurulmadan YHT'nin açıldığını iddia ederek, buna izin veren yetkililerden ve kazanın sorumlularından şikayetçi olduğunu bildirdi.

"Bu davada en az ceza alması gereken kişi Osman Yıldırım'dır"

Diğer müşteki Fevzi Karakaya da kazadan sonra 1 saat 10 dakika göçük altında kaldığını söyledi.

Olayda ağır yaralandığını anlatan Karakaya, "5 kaburgam kırıldı. Ciğerimde, dalağımda iç kanamam vardı. Yaşamama 'mucize' dediler, kurtuldum. Üstümde 3 kişi, altımda 6 kişi bağıra bağıra vefat etti. Sonra itfaiye tarafından kurtarıldım." diye konuştu.

Karakaya, olayda ihmali bulunan herkesten şikayetçi olduğunu ifade etti.

Olay anında 1. vagonda yolculuk yapan Gökhan Candoğan da Sincan-Kayaş hattının sinyalizasyon sistemi kurulmadan açıldığını iddia etti.

Dosyadaki bilirkişi raporunda hattın sinyalizasyonsuz çalışmaması gerektiğine dair bir ifade olduğunu belirten Candoğan, konunun araştırılmasını talep etti.

Doğan, dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve şu anki Genel Müdür Ali İhsan Uygun'dan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Bu davada en az ceza alması gereken kişi Osman Yıldırım'dır. Yıldırım'ın tahliyesine karar verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Mutlu bir yuva kurmanın hayalini kurarken hayatım paramparça oldu"

Olayda nişanlısı Kübra Yılmaz'ı kaybeden Tufan Kapancık da müdahillik talebinde bulundu.

Kapancık, "Çok büyük bir acı yaşadım. Mutlu bir yuva kurmanın, evlat sahibi olmanın hayalini kurarken hayatım paramparça oldu. Sorumlu olan şahıslardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanan bir diğer müşteki Serdar Biçer ise "Koltuğun kolu bir yolcunun karnına girmişti. Yüzüm kan revan içindeydi. Havadan dolayı hiçbir şey göremedim. Vagon devrildi. 30-40 dakika sonra camı kırıp kendi imkanımızla dışarı çıktık. 1 hafta işe gidemedim." diye konuştu.

"Travmadan dolayı kaza anını hatırlamıyorum"

Kazada hayatını kaybeden YHT'nin makinisti Hulusi Böler'in eşi Canan Böler, 9 ve 5 yaşlarında çocuklarının babasız kaldığını kaydederek, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar adına şunu söylemek istiyorum, sadece burada bulunan sanıklar değil, kazada ihmali bulunan üst düzey diğer sorumluların da cezalandırıldığını gördüğümüz gün içimiz bir nebze rahat edecek." dedi.

Kazaya karışan kılavuz trenin ikinci makinisti Kenan Günay ise olay günü Esenkent'ten döndüklerini, Eryaman'a kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sırada arka kabine sefer bilgilerini girdiğimiz kuruma ait tableti almaya gittim. Trenin birinci makinisti Kadir Ünal, kontrolör Emin Ercan ile kurumun verdiği GSM-R telefonu üzerinden görüşme yapmış. Kontrolör, Eryaman'dan Hipodrom'a yavaş yavaş gelip orada durmamızı, burada tekrar görüşmemizi söylemiş. Kabinde yardımcı makinist koltuğundaydım. Travmadan dolayı kaza anını hatırlamıyorum. Kazadan sonraki 2 günü de hatırlamıyorum. Kurumun bu kazadan ders çıkarıp tedbir almasını istiyorum."

Günay, kontrolörle görüştükleri telefonun sadece ikili konuşmaya müsait olduğunu, diğer kişilerin görüşmeyi duymadığını dile getirdi.

Aralarında Saldıray Günal, Sevim Karakuş ve Türkan Bayülgen'in bulunduğu diğer mağdurlar da sanıklardan şikayetçi olduklarını bildirdi.

- TCDD Taşımacılık AŞ ile TCDD Genel Müdürlüğünün katılma talebi reddedildi

TCDD Taşımacılık AŞ ile TCDD Genel Müdürlüğü avukatları, kurumun maddi zararları olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu.

YHT'lerin genel kuralın aksine gidiş yönü olarak Hat-2'yi kullandığını, bu sebeple kazaya yol açtığını söyleyen kurum avukatı, kılavuz trenin makinistinin de seferine geç başlaması dolayısıyla kazanın oluştuğunu öne sürdü.

Duruşmada söz alan bazı sanık avukatları, TCDD'nin kusurlu olması nedeniyle davaya müdahil olamayacağını, dolayısıyla katılma talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirtirken, bazı avukatlar da takdiri mahkeme heyetine bıraktı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, TCDD Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık AŞ'nin meydana gelen kazada kusurlu oldukları gerekçesiyle katılma taleplerinin reddedilmesini kararlaştırdı.

Kazada hayatını kaybeden makinistler Adem Yaşar ile Hulusi Böler'in de kusurlu olmaları sebebiyle mirasçılarının katılma taleplerinin reddine karar verildi.

Sanık Osman Yıldırım'ın ise tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Bazı bilgi ve belgelerin TCDD'den istemesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mart'a erteledi.