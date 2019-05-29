Son Dakika Haberleri: Ankara'dan AB'ye rapor tepkisi: Haksız ve orantısız eleştirileri kabul edemeyiz
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Ankara'dan AB'ye rapor tepkisi: Haksız ve orantısız eleştirileri kabul edemeyiz

1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son Türkiye Raporuna ilişkin, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu

Ankara'dan AB'ye rapor tepkisi: Haksız ve orantısız eleştirileri kabul edemeyiz, System.String[]
Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son Türkiye raporuna ilişkin, "Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri dikkatle not edip reform çalışmalarında katkıda bulunan yapıcı unsurlar olarak kullanacağını kaydeden Kaymakcı, "Ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:53 
Dışişleri Bakanı, Faruk Kaymakcı, Türkiye, Avrupa Birliği, Dünya
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