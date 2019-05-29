Ankara'dan AB'ye rapor tepkisi: Haksız ve orantısız eleştirileri kabul edemeyiz
1 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son Türkiye Raporuna ilişkin, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:53
Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son Türkiye raporuna ilişkin, "Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri dikkatle not edip reform çalışmalarında katkıda bulunan yapıcı unsurlar olarak kullanacağını kaydeden Kaymakcı, "Ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor
Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi