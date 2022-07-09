Ankara'dan Amasra'ya tatile geldi, denizde boğuldu - Son Dakika
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Ankara'dan Amasra'ya tatile geldi, denizde boğuldu

09.07.2022 20:57
Ankara'dan Amasra'ya tatile geldi, denizde boğuldu

ANKARA'dan, Bartın'ın Amasra ilçesine tatile gelen Ömer Tosun (24), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

ANKARA'dan, Bartın'ın Amasra ilçesine tatile gelen Ömer Tosun (24), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Ankara'dan, dün Kurban Bayramı tatilini geçirmek için arkadaşı U.G. ile birlikte gelen Ömer Tosun, Amasra ilçesine bağlı Akkonak köyündeki bir pansiyona yerleşti. Bugün sabah saatlerinde kahvaltının sonrasında denize giren Ömer Tosun, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşı U.G ve pansiyondakilerin denizden çıkardığı Tosun'a ilk müdahale yapılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Ömer Tosun, Bartın, Ankara, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan Amasra'ya tatile geldi, denizde boğuldu - Son Dakika

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