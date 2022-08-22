Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı - Son Dakika
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Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

22.08.2022 17:36
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla mesajlaşması otobüsteki yolcular tarafından görüntülendi.

Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla mesajlaşması otobüsteki yolcular tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile mesajlaşırken görüntülendi.

Bir yolcu tarafından kaydedilen o anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. - BARTIN

YORUMLAR
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi
Kaynak: İHA

Ankara, Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı - Son Dakika
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