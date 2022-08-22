Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı

22.08.2022 23:27
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı

Ankara'dan Bartın'a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı.

Ankara'dan Bartın'a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı.

Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespiti yapılan sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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