Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı

02.05.2022 13:09

Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı Samsun'da bayram ziyaretinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kolundan ve sırtından yaralanarak hastanelik oldu.

Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı

SAMSUN - Samsun'da bayram ziyaretinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kolundan ve sırtından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan bayram ziyareti için Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak (28), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğinin kolundan ve sırtından ısırdığı Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Umut Çolak, sokak köpeklerinin başkalarına da zarar vermemesi için toplatılmasını talep etti.

Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı

YORUMLAR
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Bayram, Ankara, Samsun, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika


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