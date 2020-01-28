Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı - Son Dakika

Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı

6 saat önce

Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı.

Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı

Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı

Deprem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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