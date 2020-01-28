Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı - Son Dakika

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Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı
6 saat önce
Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
Ankara'dan deprem bölgesine yardım tırları yola çıktı
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