Ankara'dan depremzedelere yardım tırları gönderildi - Son Dakika
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Ankara'dan depremzedelere yardım tırları gönderildi

22 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle, Mamak ve Kızılcahamam ilçelerinden Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, yardım malzemeleri gönderildi.

Ankara'dan depremzedelere yardım tırları gönderildi, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle, Mamak ve Kızılcahamam ilçelerinden Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, yardım malzemeleri gönderildi.

Yenimahalle Belediyesinin çağrısı üzerine vatandaşlar, battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti.

Paketlenen bazı yardım kolilerinden mektuplar çıktı.

Biriktirdiği paralarını ve oyuncağını gönderen Elanur Özdemir, mektubunda, "Sizi Seviyorum. Üzüldüm. Size hediye gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir anne de 1,5 yaşındaki çocuğu adına yazdığı mektupta, "Henüz 1,5 yaşındayım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Her zaman dualarımızdasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun." şeklinde satırlara yer verdi.

Yenimahallelilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de bir aile olduğumuzu görmekten, hemşerilerimin duyarlılığından dolayı çok mutlu oldum. Yenimahalle iyi insanlar kentidir." dedi.

Mamak Belediyesinden depremzedelere yardım

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı doğrultusunda, içinde battaniye, giyecek ve kuru gıda gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırının yanı sıra Mamak Belediyesine ait çay, çorba ve salep araçları da deprem bölgesine gönderildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de Elazığ'a giderek depremzedelerle bir araya geldiği bildirildi.

Kızılcahamam'dan ikinci tır yola çıktı

Depremzedeler için Kızılcahamam'dan yardım dolusu ikinci tır yola çıktı.

AFAD koordinasyonunda, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından hazırlanan ikinci yardım tırı, Elazığ'a dualarla uğurlandı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenimahalle, Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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