282 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Esenboğa Havalimanı, Ankara, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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