Diyanet'in ilk umre kafilesi Esenboğa'dan yola çıktı - Son Dakika

Kovid-19 salgını nedeniyle Aralık 2020'den itibaren ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ilk kafile Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara yola çıktı.

Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen ve 6'sı diyanet, 8'i sağlık görevlisi olmak üzere 171 kişiden oluşan kafile için Diyanet İşleri Başkanlığınca uğurlama programı düzenledi.

Programda konuşan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Bu kutsal sefer normal seferlere benzemiyor. Tam iki buçuk yıllık aradan sonra Türkiye Cumhuriyet'inden ilk kafilenin seferidir bu yolculuk ve sizler çok şanslı insanlarsınız. Bu şansa erdiğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Diyanet'in vatandaşlardaki Umre, Hac, Kabe, Ravzai Mutahhara ve Mescidi Nebevi arzusunu dindirebilmek için yoğun gayret sarf ettiği belirten Bircan, şöyle konuştu:

"Diyanet Başkanlığımızın çalışmalarıyla şevval umresi açıldı. Allah için umreyi tamamlamak için yola çıktınız. Yapacağınız dualarda ülkemizi, İslam alemini unutmayın. Orada sizler için bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz, karşılama ekibimiz var."

Kafiledeki yolculardan Necdet Dede, umreye eşi, iki oğlu ile gelini ve iki torunlarıyla birlikte gittiğini anlatarak, "Çok sevinçliyiz. Elhamdülillah, Allah bugünü nasip etti. İsteyen herkese nasip etsin. Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir devletimiz ve imanımız var." şeklinde konuştu.

Oğul Barış Dede ise ailece çok mutlu olduklarını belirterek, "Annem, babam, çocuklarım hep birlikte gidiyoruz. Allah bugünleri bize nasip etti. İnşallah isteyen her Müslümana bu günler nasip olur. Biz ülkemiz için orada dua edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız ve İslam alemi için dua edeceğiz. Biz ilk defa gidiyoruz. Çocuklarımız çok şanslı küçük yaşta gidiyorlar." diye konuştu.

Eşiyle birlikte umre kafilesine katılan Ahmet Kurum, "En son hac döneminde, 2019 yılında gitmiştim. Pandemi araya girdi. Bu süre içinde Umreye gitmek için insanda bir arzu oluşuyor. Bekliyorduk. Kabe alanında ihramsız tavaf edilemediğini duyduk. Biraz buna üzüldük." dedi.

Salih Gündoğdu da Samsun'un Çarşamba ilçesinden umre için geldiğini ve 11 sene boyunca katıldığı kuralarda hac çıkmadığı dile getirerek, "Bu sene umre serbest. Tek başıma gidiyorum ve heyecanlıyım. Hac çıkarsa yine gideceğim." ifadelerini kullandı.