Son Dakika Haberleri: Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi
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Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

33 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.
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İsrail, Aksa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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