Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı
, İsrail
Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa
'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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