Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Bolu'da Gerede- Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişi durduruldu.

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nun Akıncı gişeleri girişinde yolu ulaşıma kapatan trafik ekipleri, sürücüleri Ankara'ya şehir merkezine geri dönmeleri veya yol ulaşıma açılıncaya kadar yakındaki bir tesiste beklemeleri konusunda uyardı.

Trafik ekipleri Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.

Bu arada Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) İstanbul ve Bolu güzergahına gidecek araçların çıkışına da izin verilmiyor.