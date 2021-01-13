Ankara'dan kar manzaraları - Son Dakika

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde başkent Ankara'da da kendini gösterdi.

Ankara'da yılın ilk kar yağışında şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Birçok noktadan kar yağışı İhlas Haber Ajansı (İHA) kadrajına yansıdı. Bazı noktalarda eriyen kar su birikintilerine sebep olurken, trafiğe kapalı yolun ise bulunmadığı bildirildi. Ankaralılar yağan karda fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)