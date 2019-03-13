Ankara'dan Kısa Kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı
'nda yerel ürün satan firma temsilcilerine yönelik, "Yerel ürünler ticaretleşiyor, kırsal ekonomi gelişiyor" projesi kapsamında eğitimler verilmeye başlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Beypazarı Belediyesi desteği ile başlatılan eğitimlere, ilçede faaliyette bulunan yerel ürün satıcıları katıldı.
Halkevi'nde iki hafta sürecek eğitimlerde, yerel ürün satıcılarına ve imalatçılarına, e-ticaret, markalaşma standartlarına uyma, sanal ortamda güvenli satış gibi pek çok konuda bilgiler verilecek.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, ürünlerde kalitenin korunmasının önemli olduğunu ve artık dünya standartlarında üretim yapılmasının doğru olacağını söyledi.
Ekici, "Biliyorsunuz Beypazarı Kurusu coğrafi tescilli bir ürün. Bunda kaliteyi korumamız gerekiyor. Keza diğer ürünlerde de bu aynı olması gerekiyor. Başka yerlerde imal edilen ve satışa sunulan, 'Beypazarı' adı altındaki ürün satışlarına müsaade etmeyelim. Herkesin bir markası olması gerekir." dedi.
Belediye Proje Müdürü İbrahim Demiraslan da konuşmasında, Beypazarı olarak e-ticarette biraz geç kalınmış olabileceğini ifade ederek, "Beypazarı yöresel ürünleri Ticaretleşiyor, kırsal ekonomi gelişiyor" projesi kapsamında, kursa katılan firmalara ve temsilcilerine sertifika verileceğini, eğitim alan yerel ürün satıcılarının Belediye tarafından hazırlanacak e-platformda yerlerini alacağını kaydetti.
Yerel seçimlere doğru AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, Nallıhan
ilçesinde seçim çalışmalarını yürüttü.
Ceylan, esnaf ziyaretinde bulunarak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş
'a destek istedi.
AK Parti iktidarında Nallıhan ilçesinin önemli ölçüde yardımlar aldığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin de ciddi destekleri olduğunu söyleyen Ceylan, esnaf ziyaretlerinin ardından sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.
Nallıhan'da Aile Destek Merkezi şubesi açıldı
Nallıhan ilçesinde Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) ikinci şubesi açıldı.
Açılışa katılan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ADEM Projesinin Ankara için örnek bir proje olduğunu ve Nallıhan'da da başarıyla uygulandığını söyledi.
Kaymakam Murat Kahraman da ilçe merkezinde atıl vaziyette bulunan Aymanlı Arif Ağa Konağı'nı ADEM'in ikin şubesi olarak düzenlediklerini söyledi.
Kahraman, şunları dile getirdi:
"Bu şubenin şöyle bir özelliği var. Nallıhan'ın ipek iğne oyalarının çok meşhur olmasından dolayı buranın ismini İpek İğne Oyaları ve El Sanatları Teşhir Merkezi' yapılmasına kara verdik. İlk etapta 175 bayana kurs verdik ve yıl sonuna kadar hedefimiz 400 bayan. Aile Destek Merkezi'nin şöyle bir özelliği var. Bir kere kadınlarımız burada meslek öğreniyor. İkincisi günlük 30 lira harçlık alıyorlar. Bu harçlık hem ev ekonomisine, hem de ilçe ekonomisine katkısı oluyor. Diğer yandan evinde atıl oturan vatandaşları da buralara çekmek suretiyle sosyal bir ortam sağlamış oluyoruz. Bu proje Türkiye
'de tek ve örnek bir projedir. Biz, bir buçuk senedir bu işi yapıyoruz ve ilerleyen dönemlerde de bunu devam ettireceğiz."