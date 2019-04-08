Ankara'dan Kısa Kısa

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1 saat önce

AK Parti'den Nallıhan Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen İsmail Öntaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

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AK Parti'den Nallıhan Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen İsmail Öntaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

Beraberindeki heyetle Nallıhan Adliyesi'ne gelen Öntaş, mazbatasını Seçim Kurulu Başkanı Hakim Güler Ata'dan aldı.


Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Öntaş, makamında tebrikleri kabul etti.


Kendisine destek veren ilçe halkına teşekkür eden Öntaş, ilçeye en iyi hizmeti vermek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Güdül Belediye Başkanı Yalçın, göreve başladı

AK Parti'den Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın, mazbatasını alarak göreve başladı.


Güdül Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Yalçın, ilçeye en iyi hizmetleri vermek için çalışacaklarını söyledi.


İlçenin geleceğine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Yalçın, "El ele, gönül gönüle verdik, inandık ve başardık. Bu başarı hepimizin. Güzel bir sonuç elde ettik. Bu başarıda bizlerden fazla sizlerin emeği var. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.


Görevi Yalçın'a devreden eski belediye başkanı Hava Yıldırım da Yalçın'a yeni görevinde başarı diledi.


Belediye önünde dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından Yalçın, makamında tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:37 Kaynak: AA

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