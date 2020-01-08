Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Ankara'dan kısa kısa

6 saat önce

Ankara'da imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda, Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi Ortaokulu öğrencisi Enes Yıldırım, Ankara bölge ikincisi oldu.

Ankara'dan kısa kısa, System.String[]

Ankara'da imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda, Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi Ortaokulu öğrencisi Enes Yıldırım, Ankara bölge ikincisi oldu.

Okul Müdürü Ahmet Tok, Altındağ ilçesi Veysel Türyaki İmam hatip Ortaokulunda yapılan yarışmaya Ankara genelinden 14 imam hatip ortaokulunun katıldığını söyledi.

Tok, "Okulumuzun 8. sınıf öğrencisi Enes Yıldırım'ın rast makamda okuduğu ezan ile Ankara bölge ikincisi olmuştur. Öğrencimizi ve hocasını tebrik ediyorum." dedi.

MHP İlçe Başkanı Orhan'dan Muhtarlar Derneğini ziyaret

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Orhan, Dernek Başkanı Muammer Köksal'dan, muhtarların, mahallelerin durumları ve muhtarların istek ve talepleri hakkında bilgi aldı.

MHP ilçe yönetimi olarak Cumhur İttifakı çerçevesinde ziyaretlerde bulunduklarını ve bu kapsamda zaman zaman oda, dernek başkanları ile bir araya gelerek görüşlerini aldıklarını anlatan Orhan, tüm muhtarların kendilerine gelerek sıkıntılarını anlatabileceklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Köksal, Orhan'a ziyareti için teşekkür etti.

Enes Yıldırım, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı
Erkan Tan'ın canlı yayında zıplayarak kar haberi sunması herkesi güldürdü Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
21:38 Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı - Son Dakika
21:38 Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
21:36 Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
21:35 FLAŞ - Son Dakika
21:35 METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI - Son Dakika
21:33 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 21:39:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]