Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan uygulama başlattı.

Belediye ekipleri tarafından belirli noktalarda vatandaşlara sıcak salep ikram edildi.

Sabah erkenden evden çıkan vatandaşlar, Belediyenin ikramı sıcak salep içerek içlerini ısıttı.

Vatandaşlardan Hasan Kızıl, uygulamayı çok beğendiğini belirterek ilgililere teşekkür etti.

Çubuk Milli Eğitim Müdürü Kılıç görevine başladı

Polatlı Milli Eğitim Müdürü iken Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Can Kılıç, göreve başladı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polatlı'dan sonra Çubuk'ta da bu onurlu göreve başlamış olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Hedeflerinin, çocuklara ve gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak olacağını vurgulayan Kılıç, "Görevimizi ifa ederken, ön yargılardan uzak, yeniliklere açık, katılımcı, istişareyi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü önde tutan bir anlayış içinde bulunacağız. Bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle dur durak bilmeden çalışacağız." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Kılıç'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Belediyeden sokak hayvanları için çağrı

Beypazarı Belediyesi, soğuk giden havalarda, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçenin muhtelif noktalarına yiyecek bırakılırken, halkın da bu konuda duyarlı davranması istendi.

"Bu soğuk ve karlı kış günlerinde sokaktaki dostlarımızı unutmayalım" yazılı afişlerle, sokak başlarına, muhtelif köşelere, parklara sokak hayvanlarının kış günlerinde aç ve susuz kalmaması için yem ve su bırakılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan belediye ekiplerinin 100'e yakın sokak köpeğini veteriner kontrolünden geçirdikten sonra barınakta koruma altına aldığı belirtildi.