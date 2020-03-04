Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Nallıhan Belediyesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Daha yaşanabilir çevre, daha yaşanabilir yeşil alan" hedefiyle fidan dikimlerine ağırlık verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Çayırhan Mahallesi göl kenarı sahil yoluna 250 dolayında fidan dikildiğini söyledi.

Başlattıkları çalışmayla park ve bahçe gibi pek çok alanda fidan dikiminde bulunacaklarını aktaran Öntaş, binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Ayaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda şehit olan jandarma üsteğmen Mehmet Çifci, Ayaş Belediyesince anıldı.



Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, şehit Çifci'nin Ayaş ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulunarak, acılarını paylaştıklarını ve ölüm yıl dönümünde dualarla yad ettiklerini söyledi.



Aile de kendilerini yalnız bırakmayan Demirbaş'a teşekkür etti.