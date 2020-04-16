Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı gençlere etkinlik sözü verdi.

Sosyal medya hesabından 20 yaş altı gençleri tebrik eden ve etkinlik sözü veren Acar, "Sokağa çıkmama kuralını yerine getirerek bizlerin işlerini kolaylaştıran 20 yaş altındaki tüm gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere söz veriyorum, bu zor günleri geride bıraktığımızda hep birlikte çok güzel etkinlikler yapacağız." ifadesini kullandı.

Beypazarı'nda çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı

Beypazarı'nda, çeşitli suçları işlediği iddiasıyla aranan kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, silahla tehdit, cebir ve şiddet kullanma, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan M.Ç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.