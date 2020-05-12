Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı Belediyesince, Başağaç bölgesinde çilek üretimine başlandı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediyeye ait bahçede ekimi yapılan çilekleri haziran ayında toplamaya başlayacaklarını söyledi.

Kaplan, "Belediye olarak bu bahçeden geçen yıl sebze topladık ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptık. Bu yıl da çilek ekerek denemede bulunduk. İnşallah haziran ayı içinde buradan çilek toplayarak, ilçemize gelen misafirlerimize ikram edeceğiz." dedi.

Nallıhan'da TOKİ kura çekimi yapacak

Nallıhan ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 200 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek.

Nallıhan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bir süredir yapımı devem eden 2+1 ve 3+1 200 konutun kura çekiminin 26 Haziran 2020 Cuma saat 16.00'da yapılacağı bildirildi.

Kura çekiminin, TOKİ'nin twitter, facebook, youtube sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanarak halka duyurulacağı kaydedildi.