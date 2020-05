Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, evlerinde ziyaret ettiği özel çocuklara belediye marangozhanesinde üretimi yapılan ahşap oyun seti hediye etti.

Kaplan, yaptığı açıklamada, toplumsal yaşantıdaki en büyük engelin yüreklerdeki engel olduğuna dikkati çekerek, "Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığı zorluklar hepimizin ortak sıkıntısı olmalı ve bu sıkıntıları gidermek için tüm gayretimizle çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaplan'a teşekkür etti.

Kızılcahamam'da bozuk yol ve kaldırımlar yenileniyor

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek bozuk yolların ve kaldırımların onarımını yapıyor.

Yol yapım bakım ve onarım ekipleri, ilçe merkezinde bulunan caddelerde bozuk asfalt tamiri ve kaldırım yenileme çalışması yaparken, arızalanan ana hatları da yeniliyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tüm birimlerin kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz koronavirüs tedbirleri kapsamında her alanda yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek oluyor. Bir yandan tedbirlerimizi üst düzey şekilde alırken, diğer yandan da diğer işlerimizi aksatmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalsın, bizler onlar için çalışmalarımızı her geçen gün üzerine koyarak sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz hemşehrilerimizin her an yanında olmak için üstün bir gayretle çalışıyor. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."