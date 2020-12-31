Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan- Çayırhan yolunun bölünmüş yol yapım ihalesinin 26 Ocak 2021'de yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada, Çayırhan'dan Nallıhan'a doğru olan yolun araç trafiği bakımından önemli olduğunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Nallıhan ziyaretinde aktardığını söyledi.

Bunun akabinde Bakan Karaismailoğlu'nun çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Ceyhan, yolun ihale aşamasına geldiklerini kaydetti.

Ceylan, Nallıhan-Çayırhan arasındaki 32 kilometrelik bölünmüş yol yapım ihalesinin 26 Ocak 2021'de yapılacağını vurgulayarak, "Bu yol gerçekten çok önemli bir yol. İhalenin ardından umarım kısa süre içinde yolun tamamlanacağı inancındayız. Bölünmüş yol Nallıhan Kuş Cenneti'ne zarar vermemesi için yolun bu kısmına 2 tünel yapılacak. Kuşcenneti'ndeki 180 kuş türünü rahatsız etmeden araçlar sessiz sedasız tünelden geçişlerini yapacak." ifadelerini kullandı.

Uruş Mahalle Muhtarlığından Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Uruş Mahallesi Muhtarı Murat Uz, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinden iyi hizmet aldıklarını söyledi.

Su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirten Uz, "Mahallemiz şimdi bir şehir edasına girdi. Sokak araları çok güzel oldu. Hizmeti verenlerden, yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Güdül Belediyesi işçilerinden, belediye başkanına teşekkür

Güdül Belediyesinde Toplu İş Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belediye işçileri, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, şimdiye kadar ki en güzel sözleşmenin yapıldığını, sosyal haklarda ve ikramiyelerde ciddi anlamda iyileştirmenin olduğunu dile getirdi.