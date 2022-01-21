Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle evleri boşaltılan hane sahiplerine ve kiracılara Kaymakamlık tarafından 6'şar bin lira yardımda bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı evleri tahliye edilen hane sahipleri ve kiracılara yadım yapıldı.

Kaymakamlık tarafından 5 kiracı ve 4 ev sahibinin hesaplarına yardımlar yatırıldı.

Beypazarı İlçesinde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Beklenen soğuk ve yağışlı havada olası durumlara müdahale edilmek üzere Beypazarı'nda Kaymakamlık öncülüğünde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın batı kesimlerden başlayarak ilçe genelinde etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda bu akşamdan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenen 23 Ocak Pazar gününe kadar ekipler görev başında olacak.

Vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Jandarma ve emniyet ekipleri, araçlar üzerindeki denetimlerini artırarak sürdürecek.

Kaymakam Oktay Erdoğan, olası bir durum karşısında Valilikten gelen talimat doğrultusunda koordinasyon merkezini oluşturduklarını, herkesin görevinin bilincinde olduğunu kaydetti.

Kahramankazan'da okullar arası satranç turnuvası sona erdi

Kahramankazan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Turnuvada ilkokul, ortaokul ve liselerden 230 öğrenci yarıştı. Öğrenciler hamlelerini hem zamana karşı hem de rakiplerine karşı yaptı. Oyunu kaybeden öğrencileri ise öğretmenleri ve aileleri teselli etti.

Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 5 gün süren satranç turnuvasında FIDE satranç kuralları uygulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyenin de destek verdiği turnuva, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.