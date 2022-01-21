Üye Girişi
Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Ankara'dan kısa kısa

21.01.2022 16:22
Ankara'dan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle evleri boşaltılan hane sahiplerine ve kiracılara Kaymakamlık tarafından 6'şar bin lira yardımda bulunuldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle evleri boşaltılan hane sahiplerine ve kiracılara Kaymakamlık tarafından 6'şar bin lira yardımda bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı evleri tahliye edilen hane sahipleri ve kiracılara yadım yapıldı.

Kaymakamlık tarafından 5 kiracı ve 4 ev sahibinin hesaplarına yardımlar yatırıldı.

Beypazarı İlçesinde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Beklenen soğuk ve yağışlı havada olası durumlara müdahale edilmek üzere Beypazarı'nda Kaymakamlık öncülüğünde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın batı kesimlerden başlayarak ilçe genelinde etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda bu akşamdan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenen 23 Ocak Pazar gününe kadar ekipler görev başında olacak.

Vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Jandarma ve emniyet ekipleri, araçlar üzerindeki denetimlerini artırarak sürdürecek.

Kaymakam Oktay Erdoğan, olası bir durum karşısında Valilikten gelen talimat doğrultusunda koordinasyon merkezini oluşturduklarını, herkesin görevinin bilincinde olduğunu kaydetti.

Kahramankazan'da okullar arası satranç turnuvası sona erdi

Kahramankazan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Turnuvada ilkokul, ortaokul ve liselerden 230 öğrenci yarıştı. Öğrenciler hamlelerini hem zamana karşı hem de rakiplerine karşı yaptı. Oyunu kaybeden öğrencileri ise öğretmenleri ve aileleri teselli etti.

Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 5 gün süren satranç turnuvasında FIDE satranç kuralları uygulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyenin de destek verdiği turnuva, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

YORUMLAR
500

Kaymakamlık, Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika


Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar         
16:22
GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler         
16:19
Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Rezilliğin böylesi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:09
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı         
14:41
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
16:08 Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?
16:06 Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar
16:04 Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı
16:03 Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:33:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement