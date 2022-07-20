Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika
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Ankara'dan kısa kısa

20.07.2022 21:12
Ankara'dan kısa kısa

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ilçede sağanak ve dolu yağışından zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ilçede sağanak ve dolu yağışından zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Hasar tespiti yapılan Uluhan, Doğandere, Çiller, Beycik, Çalıcaalan, Karacasu köylerinde inceleme yapan Dinç'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Akın ve Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz eşlik etti.

Dinç, görüştüğü köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

Beypazarı'nda yaz dönemi havuç hasadı başladı

Beypazarı ilçesinde yaz dönemi havuç hasadı yapılmaya başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Türkiye'deki havuç üretiminin yüzde 50'sinin ilçelerinde yapıldığını söyledi.

İlçede kışlık ve yazlık havuç ekimi yapıldığını belirten Ateş, yılda 126 bin ile 130 bin ton arasında havuç hasadı yapıldığını aktardı.

Ateş, "Havuçlarımız kalite, tat, lezzet olarak çok mükemmeldir. Beypazarı havucu, çarşıda pazarda lezzeti ve tadıyla bilinir. Çiftçinin para kazanması için havucun fiyatının biraz yükselmesi gerekir. Çiftçi, 3-3,5 liradan havuç veriyor. Çiftçi alın terinin karşılığını tam alamıyor." dedi.

Kaymakam Erdoğan'dan kurum ziyaretleri

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Yeni yerine taşınan İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret'ten, ilçedeki sağlık durumu ve artan koronavirüs vakaları hakkında bilgi aldı.

Askerlik Şube Başkanlığını da ziyaret eden Erdoğan, Şube Başkanı Kıdemli Başçavuş Ali Osman Altay ile görüştü.

Kaymakam Oktay Erdoğan'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede eşlik etti.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Nallıhan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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