Ankara'dan Samsun'a Türk bayrağı taşıyan AFAD gönüllüsü bisikletçiler Çorum'a ulaştı - Son Dakika

Ankara'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Samsun'a hareket eden AFAD gönüllüsü 19 bisikletçi, Çorum'a ulaştı.

"Haydi Gençlik, AFAD Gönüllüsü Ol" sloganıyla AFAD gönüllüsü olmaya davet etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Başkanlık bünyesindeki 19 bisikletçi, Ankara'daki AFAD yerleşkesinden sabah hareket etti.

Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından Çorum'a ulaşan bisikletçiler, öğretmenevinde mola verdi.

Geceyi Çorum'da geçirecek bisikletçiler, yarın Samsun'a hareket edecek.

Bisikletçiler, pedal çevirecekleri yaklaşık 400 kilometre boyunca taşıdıkları Türk bayrağını Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya teslim edecek.