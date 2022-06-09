Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

09.06.2022 10:02

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Çankaya ilçesinde bazı dükkanları ve binaları su basarken, vatandaşlar isyan etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Aşırı yağış sonucu bazı dükkanlar, evler ve otomobiller sular altında kaldı. Esnaf mallarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi'nin çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etti.

Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor
Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor
Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor
Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'dan sel sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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