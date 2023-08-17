Ankara'dan sonra bir skandal daha! İmamın cübbe ve sarığını giyen genç kız dans etti - Son Dakika

Ankara'dan sonra bir skandal daha! İmamın cübbe ve sarığını giyen genç kız dans etti

Son Güncelleme: 17.08.2023 12:03

Türkiye Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimi konuşurken, bir skandal da Malatya'da yaşandı. Camiye giren genç bir kız, cübbe ve sarık giyerek dans etti, ardından minbere çıkıp poz verdi. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Ankara Kocatepe Camii'nde çekilen skandal fotoğrafların yankısı sürerken, bir skandal olay da Malatya'da yaşandı. Camiye giren genç kız, cübbe ve sarık giyerek dans etti ardından minbere çıkıp poz verdi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İMAMIN KIYAFETLERİNİ GİYEREK DANS ETMEYE BAŞLADI

Türkiye Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimi tartışırken, skandal bir görüntü de Malatya'dan geldi. Camiye giren genç bir kız imamın kıyafetlerini giyerek cami içinde dans etmeye başladı.

Ankara'dan sonra bu kez Malatya! Cübbe ve sarık giyen genç kız önce dans etti sonra minbere çıkıp poz verdi

AYAKLARINI KORKULUKLARIN ÜZERİNE ATIP POZ VERDİ

İmamın kıyafetleriyle bir süre dans eden kız, daha sonra minbere çıkıp ayaklarını korkuluklarının üzerine atıp poz verdi.

Ankara'dan sonra bu kez Malatya! Cübbe ve sarık giyen genç kız önce dans etti sonra minbere çıkıp poz verdi

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı görüntülerle ilgili işlem yapılması çağrısında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Yaşam

Malatya, Ankara, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'dan sonra bir skandal daha! İmamın cübbe ve sarığını giyen genç kız dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'dan sonra bir skandal daha! İmamın cübbe ve sarığını giyen genç kız dans etti - Son Dakika
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