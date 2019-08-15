Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi

Ankara- Tahran arası tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Dün Ankara Garı'nda yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla, Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla gelen İranlı yolcular AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015'te güvenlik gerekçesiyle ara verildi. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran'a kadar uzatıldı.188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos'ta Tahran'dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Aynı tren dün Ankara'dan, Tahran'a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti. Keyifli ve uzun bir yolculuğun ardından içerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotuyla 3 saatlik yolculuğun ardından Van'a geldi. Tren yolcularını, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer çiçeklerle karşılandı. Kısa mola veren İranlı yolcular, daha sonra Van'ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı'ndan tekrar trene binerek Tahran'a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUKLARA SEBEP OLUR

Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini, kardeşinin Ankara'da Eczacılık Fakültesini okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Annemde uçak korkusu vardı. Ama tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bajajımızı sığdıramıyorduk. Dün Ankara Garı'nda trene binip yola çıktık. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İran'lılar Türkiye'yi çok seviyorlar. Burada gezmeyi çok seviyorlar. 5 sene önce tren seferleri vardı. Sonra kaldırıldı. Şimdi yeniden bu seferlerin başlaması çok iyi oldu. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye'nin bir çok kentini de görmüş olduk." dedi.

VAN'A BİR YILDA 500 İRANLI TURİST GELDİ

Yolcuları karşılayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, terör nedeniyle Trans Asya Trenin uzun zaman sefer yapamadığını belirterek, "Geçen hafta ilk tren seferi Tahran'dan Ankara'ya yapıldı. Dün de Ankara'dan yola çıkan tren, kesintisiz olarak Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar geldi. Tatvan'dan da feribotla Van Gölü üzerinde Van'a ulaştı. Tren yolcularımızı, biz Türkiyemizin son noktası olan İran sınırındaki kentimizde, kendilerini ağırlamak istedik. Çiçeklerle ve Vanımızın görsel kataloglarıyla kendilerini ağırlayıp bundan sonraki yolculuklarında, hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk. Burada kısa bir molanın ardından İran'ın Tebriz ve Tahran kentlerine doğru gidecekler. İranlı yolcuların arasında Bosna Hersek'ten gelen yolcularımız da var. İnşallah bu tren seferleri bundan sonra kesintisiz bir şekilde devam eder. Van sınır il olması nedeniyle bir yılda 500 bine yakın İranlı turisti ağırladı. İranlılar, ilimizin de hem sosyo-kültürel yapısına, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yapısına, sosyal hayatına renk kattı." diye konuştu.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ da, tren seferlerinin uzun bir aradan sonra yeniden başlamasının Van adına güzel bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Var olan bir uygulama sonradan iptal edildi. Şimdi tekrar başladı. Trenle gitmek isteyen misafirlerimiz buradan artık trenle gidebiliyor. Oradan Van'a trenle gelmek isteyen misafirlerimiz gelebiliyorlar. Bu memleketin turizmi açısındandan da çok önemli. Turizme katkı sağlıyor, olumlu yansıyor. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tanvan'dan Vana'a gelen feribot

- DHA muhabirinin anonsu

-Feribottaki yolculardan genel ve detaylar

-Feribottaki tren vagonları

-Yolcuları karşılamaya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhnan Türkmenoğlu ve partililer

-Türkmenoğlu, İranlılıra çiçek verirken

-Detaylar

-Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini ile röportaj

-İranlılarla röportaj

-Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ile röportaj

-Yolcular kameralara poz verirken

-AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu'nun açıklaması

-İranlı yolcular

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Safa ATMACA/VAN,