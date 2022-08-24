Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği otel çalışanı, otomobilini ağaca çarptı - Son Dakika
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Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği otel çalışanı, otomobilini ağaca çarptı

24.08.2022 10:29

ANKARA'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Melike Batmaz (44), otele giriş yaptıktan 1 saat sonra denizde yüzerken, otomobili park etmek için anahtarı alan çalışanın, fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını öğrenmenin şokunu yaşadı.

ANKARA'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Melike Batmaz (44), otele giriş yaptıktan 1 saat sonra denizde yüzerken, otomobili park etmek için anahtarı alan çalışanın, fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını öğrenmenin şokunu yaşadı. Otomobille tatile gelen Batmaz, eve otobüsle döndü.

Ankara'da oturan Melike Batmaz, ailesiyle 17 Ağustos'ta tatil için geldiği Manavgat ilçesinde Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele gitti. Otele giriş işlemleri sırasında otomobili park etmek isteyen çalışana anahtarı teslim eden Batmaz, eşyalarını odasına bırakıp ailesiyle denize gitti. Otel çalışanları, sahilde vakit geçiren Batmaz'a 1 saat sonra telefonla ulaşıp, otomobiliyle kaza yapıldığını söyledi.

FREN YERİNE GAZA BASINCA AĞACA ÇARPTIYetkililerin bilgilendirdiği Batmaz, otomobilini otelin yanındaki boşlukta ağaca çarpmış halde buldu. Otel çalışanları Batmaz'a otomobili park eden görevlinin fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını anlattı. Batmaz'ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.OTEL YETKİLİLERİYLE ANLAŞAMADIMotor bölümü hasar gören ve camı kırılan otomobildeki zararın karşılanmasını talep eden Batmaz, otel yetkilileriyle anlaşamadıklarını söyledi. Batmaz, "Ailemle Ankara'dan 2 otomobille otele geldik. Otel çalışanı otomobilin anahtarını istedi. Biz de anahtarı teslim ettik. Çalışan otomobili park ederken fren yerine gaza basarak aracımı ağaca çarpıyor" dedi. Konuyla ilgili DHA muhabirinin sorularına otel yetkililerinden ise bir açıklama yapılmadı. OTOMOBİLLE GELDİ, OTOBÜSLE EVE DÖNDÜOtomobilinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Batmaz, "Arabanın ön tarafı gitti. Hava yastıkları patladı, dolayısıyla araba perte çıkabilir. Arabanın kullanılacak bir durumu yok. Otel bizimle ilgilenmedi. Ne anlaşma yolu başka konuda. Ailemle 2 arabayla gelmiştik, hepimiz mağdur olduk" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğunu belirten Batmaz, hakkını aramak için yasal yollara başvuracağını söyledi. Melike Batmaz, 2 günlük tatil süresi sonrası otobüsle dönerken, otomobilini de kiraladıkları çekiciyle Ankara'ya götürdü.


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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği otel çalışanı, otomobilini ağaca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği otel çalışanı, otomobilini ağaca çarptı - Son Dakika
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