Ankara'dan TSK'ya ait yardım uçağı Beyrut'a ulaştı - Son Dakika

Ankara'dan TSK'ya ait yardım uçağı Beyrut'a ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın Beyrut'a indiği bildirildi.

Ankara'dan TSK'ya ait yardım uçağı Beyrut'a ulaştı, System.String[]

Türkiye'den Lübnan'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın Beyrut'a indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.

Beyrut, Lübnan, Ankara, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'dan TSK'ya ait yardım uçağı Beyrut'a ulaştı - Son Dakika

Son Dakika

Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı İzmir'de iki düğünde koronavirüs vakaları tespit edildi! Filyasyon ekipleri çalışmalara başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bakan Koca, Konya için söylenen Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi         
21:23
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi         
21:23
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu         
21:04
Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi         
20:59
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim         
20:44
Fatih Terim'e Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti         
20:33
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim         
20:07
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı         
20:01
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi         
19:23
Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı         
19:05
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı         
18:41
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü         
18:34
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi         
17:36
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, Sevilen oyuncu Binnur Kaya, "Kırmızı Oda" ile ekranlara dönüyor         
17:33
Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük         
17:29
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor         
16:32
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak         
16:19
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz         
12:10
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi         
10:41
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 08:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'dan TSK'ya ait yardım uçağı Beyrut'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei