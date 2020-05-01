Ankara'dan 'Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini reddediyoruz' diyen BAE'ye tepki: Hadini bil

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan 'Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini reddediyoruz' açıklamasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" denildi.



Birleşik Arap Emirlikleri perşembe günü bir açıklama yaparak Libya'da devam eden savaşın bitmesi için Birleşmiş Milletler liderliğindeki politik sürece dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, "kategrik olarak Türkiye'nin askeri müdahalesini reddediyoruz" denildi.