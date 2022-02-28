Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi - Son Dakika
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Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

28.02.2022 14:39
Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesiRUSYA'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan 3 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

RUSYA'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan 3 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine, çok sayıda vatandaş büyükelçiliğe gelip bölgeye gönderilmesi için gıda ve sağlık malzemesi yardımı yaptı. Elçiliğe getirilen yardım malzemeleri büyükelçilik çalışanları ve gönüllü Ukraynalılar tarafından teslim alınıp paketlenerek kamyonlara yüklendi. Yardım kolilerini taşıyan 3 kamyon, Ukrayna'daki halka ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım kolilerinin yarın Ukrayna'da olacağı belirtildi.

Görüntü Görüntü: -Kamyonların doldurulması-Malzemeleri getiren vatandaşlar-Röportaj-Görevlilerin malzemeleri ayırmaları-Detaylar-Genel görüntü

Haber-Kamera:  Şaduman UNUTMAZ-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,


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Ukrayna, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi - Son Dakika


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