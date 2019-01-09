ANKARA DEĞİŞİM ŞENLİĞİ'nde Değişimin Akışında Ol!

Yeni yıl yenilik, yeni başlangıçlar ve yenilenme demek… Yeni yıla daha sağlıklı, mutlu ve farkındalıkla girmek isteyenlere; Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenecek olan Ankara Değişim Şenliği organizasyonu bu fırsatı sunuyor. Üç gün boyunca sürecek Ankara Değişim Şenliği'nde altı temel enerji merkezini arındırma ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalara katılabilmek için daha önceden edinilmiş bir deneyim gerekmiyor ve çalışmalar bu teknikleri ilk kez uygulayacak olanlar için de son derece uygun.

Nefes çalışmaları organizmayı güçlendirerek bedenin hastalıklara karşı direncini artırır. Gerginliği giderip duygu ve düşünceleri sakinleştirdiği için hayat daha pozitif ve çözüm odaklı yaşanır. Biyoenerji çalışmaları tüm enerji sistemini arındırır ve uyum içinde çalışmasını sağlar. Bireyin huzur ve neşesi artar. Vücut çalıştırma teknikleri fiziksel dayanıklılığı artırır ve tüm beden güçlenir. İnsan kendini daha enerji dolu ve rahatlamış hisseder. Konsantrasyon teknikleri odaklanmayı güçlendirir, iş ve aile yaşamında ki başarıyı artırır. Gevşeme çalışmalarıyla stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk ve uykusuzluk giderilir. Kişi modern yaşamın artan dışsal gerginlikleriyle daha kolay başa çıkmayı sağlar.