Son Dakika Haberleri: Ankara demirspor: 0-2
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Ankara demirspor: 0-2

1 saat önce

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Hakan Yoldaş (xx)UŞAKSPOR: Ersin (x) - Oğuzhan (xx), Berkay (xx), Alpay (x), Ali Say (x), Kadir (x), Seçkin (x) (Dk. 68 Levent x), Mehmet (x) (Dk. 46 Feyyaz x), Abdullah (xx), Selim (x) (Dk.

Ankara demirspor: 0-2, System.String[]

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Hakan Yoldaş (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (x) - Oğuzhan (xx), Berkay (xx), Alpay (x), Ali Say (x), Kadir (x), Seçkin (x) (Dk. 68 Levent x), Mehmet (x) (Dk. 46 Feyyaz x), Abdullah (xx), Selim (x) (Dk. 46 Ömer x), Erdi (x)

ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xxx) - Kamil (xx), Ahmet (xxx), Taner (xxx), Burak (xx), Çağrı (xxx), Hasan (xxx), Mustafa (xx), Süleyman (xx) (Dk. 67 Fatih xx), Serdar (xx) (Dk. 80 Ayberk), Tahir (xxx) (Dk. 88 Enes)

GOLLER: Dk. 45, Dk. 85 Tahir (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Abdullah, Berkay (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçından 1'er mağlubiyet ve beraberlik elde eden Uşakspor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek kan kaybetmeyi sürdürdü.

Konuk takım 45'inci dakikada Tahir'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 85'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Tahir skoru belirledi.

Bu sonuçla Uşakspor 4 puanda kalarak üst sıralara tırmanma şansını tepti. Ankara Demirspor ise 3'üncü galibiyetini alarak ve 9 puana yükseldi.

- Uşak

Ankara Demirspor, Berkay Şahin, Uşakspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:23 Kaynak: DHA
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