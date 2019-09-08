Ankara demirspor: 1-0

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Sinan Dereci, Kerem Yükünç, Ertan Demirci

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can Kunt (Dk. 84 İsmail), Emrullah (Dk. 46 Fatih Kamacı), Cerem Talha, Haluk (Dk. 77 Hüseyin Cihan), Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali, Rıdvan, Abdullah

ANKARA DEMİRSPOR: Emre Selen - Kamil, Çağrı (Dk. 84 Ayberk), Hasan, Süleyman, Hakan (Dk. 75 Mustafa), Ahmet, Taner, Burak Öksüz, Fatih Özçelik, Mustafa Tahir

GOLLER: Dk. 67 Haluk (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Emre Kasal, Emrullah, Haluk, Cerem Talha (Kahramanmaraşspor) - Burak Öksüz, Çağrı, Ahmet (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 2'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

67'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan topu gelişine vurarak ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan her iki takımın taraftarı sahaya "El birliği ile güç birliğine. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" yazılı pankartla çıktı.