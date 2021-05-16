Ankara Demirspor: 3-0

Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı

Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi

Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı