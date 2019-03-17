Son Dakika Haberleri: Ankara Demirspor'a 2 - 1 Yenilen Manisaspor Küme Düştü

Ankara Demirspor'a 2 - 1 Yenilen Manisaspor Küme Düştü

1 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Hasan Erdoğan (xx)MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), İlkay (x), Ömer (xx), Cevdet Enes (x), Gökhan (x) (Dk. 46 Furkan x), Kemal (xx) (Dk. 90 Muhammed), Atakan (x) (Dk.

Ankara Demirspor'a 2 - 1 Yenilen Manisaspor Küme Düştü, System.String[]


STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Hasan Erdoğan (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), İlkay (x), Ömer (xx), Cevdet Enes (x), Gökhan (x) (Dk. 46 Furkan x), Kemal (xx) (Dk. 90 Muhammed), Atakan (x) (Dk. 68 Anıl xx), Mehmet Can (xx), Bayram (x), Fatih (xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Zeki (xx) - Hüseyin (xx), Ramazan (xxx), Akın (xxx) (Dk. 90+1 Hakan Vural), Orhan (x) (Dk. 26 Murat xx), Safa Ali (xxx), Serkan (xxx), Burak (xx) (Dk. 80 Ozan xx), Hakan Turan (xxx), Serkan (xx), Tahir (xxxx)

GOLLER: Dk. 55 (Pen.) ve Dk. 87 Tahir (Ankara Demirspor), Dk. 78 Furkan (Manisaspor

SARI KARTLAR: Hüseyin, Burak, Murat (Ankara Demirspor), Berk, Ömer, Fatih (Manisaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor, Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala kümede kalma umutlarını yitirdi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 55 ve 87. dakikalarda Tahir atarken, ev sahibinin tek golü 78. dakikada Furkan'dan geldi. 

Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Hakan Balta gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Spor Toto Süper Lig'de yer alan, geçen sezon aldığı 12 puan silme cezasıyla 1. Lig'den düşen Manisaspor, bu skorla eski 3 puanda kalarak 3. Lig'e düştü. Bu sezon yine borçları yüzünden FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından toplam 15 puanı silinen eksi 3 puandaki transfer yasaklısı siyah-beyazlıların kalan 7 haftada 2. Lig'e tutunma umudu kalmadı. Çok zor günler geçiren, tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı borçları yüzünden kesilip tüm kupaları borçlu olunan kentteki bir kasap tarafından haczedilerek icradan satışa çıkarılan Manisaspor'un tamamı altyapıdan kadrosu, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

19 Mayıs, Hasan Erdoğan, Ankara Demirspor, Manisaspor, Spor
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