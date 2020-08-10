Ankara Demirspor'da Bülent Akan dönemi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi.

Başkent ekibinden "Hoş geldin Bülent Akan" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yepyeni zaferler kazanmak için teknik direktörümüz Bülent Akan'la sözleşme imzaladık." denildi.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor'da Bahaddin Güneş dönemi sona ererken, Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirilmişti. Ancak bir hafta sonra Ankara Demirspor ile Bozkurt'un da yolları ayrıldı.