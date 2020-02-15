Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi - Son Dakika Spor

Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor mücadelesi sahanın kar ve buzlu olması nedeniyle yarına ertelendi.

Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanması planlanan Sivas Belediyespor- Ankara Demirspor mücadelesi sahanın kar ve buzlu olması nedeniyle yarına ertelendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor arasında bugün 13.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda başlaması gereken karşılaşma kar ve buz engeline takıldı. Müsabakanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz'in zemindeki incelemesi sonrası maçın başlama saatini önce 14.30'a aldı ancak zemindeki buzlanmanın giderilememesi üzerine TFF karşılaşmayı yarına erteledi. Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı saha şartlarının uygun olması halinde yarın 13.00'te oynanacak.


- Sivas
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Seyhan Nehri'nin üstündeki eski baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:04:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]