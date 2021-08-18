Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aşure Günü ve Ürün Hasadı etkinliği gerçekleştirdi - Son Dakika

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aşure Günü ve Ürün Hasadı etkinliği gerçekleştirdi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Alperen Öztürk, Denetimli Serbestlik Müdür Sinan Yaşar, Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, Ankara İl Müftü Yardımcısı Osman Şener ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin katıldı.

Ankara Denetimli Serbestlik yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Alanı'nda ürün hasadı gerçekleştirildi. Toplanan tarımsal ürünlerin, Keçiören ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi. Etkinliğin sonunda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından katılımcılara, aşure ikramı yapıldı.

Ceza İnfaz Kurumları gelen çağda yepyeni bir misyonu ve vizyonu görmüştür"

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Sezer, "Eskiden bir ceza infaz kurumunda cezaevine giren bir kişi, kapılarının kapatıldığı, başka bir işlemin olmadığı dönemlerden bugünlere gelmiştir. Bugün, denetimli serbestlik birimleri olarak toplum içinde infazın alternatif bir infaz düzeni değil, bilakis farklı bir infaz rejimi olduğunu birlikte göreceğiz. Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir tarım hasadı yapacağız. Malum Covid-19 nedeniyle yükümlük sayımızda ciddi bir azalma olmuştur ancak belirli sayıda çalışmalarımız sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Ceza İnfaz Kurumlarından, Denetimli Serbestliğe gelen yükümlülerin, topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların Türkiye genelinde 144 şubede devam ettiğini belirten Sezer, "Hasadını yapacağımız bu yerdeki ekin, üretim ve bunun faaliyete geçirilmesi, birlikten güç doğar kavramının bir başka yansımasıdır. Yükümlülerimiz, burada ürettikleri ürünlerini, Kızılay'daki gönüllüler tarafından toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu faaliyetlerimizden sadece bir tanesidir. Ülkemizde binlerce ağacı diken Denetimli Serbestlik Birimleri yükümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, infazın toplum içerisinde yapılmasının güzelliğini birlikte yaşamaktayız. Gönülden inanıyorum ki, bu çalışmaların rehabilitasyon özelliği ciddi manada olacaktır. Suç ve ceza dünya kurulduğu günden beri bulunmaktadır. Habil- Kabil hikayesinden başlayan süreç, kıyamete kadar sürecektir" diye konuştu. - ANKARA