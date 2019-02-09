Son Dakika Haberleri: Ankara Derbisinde Kazanan Gençler

Ankara Derbisinde Kazanan Gençler

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olurken, Osmanlıspor ligde 8. galibiyetini aldı.

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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olurken, Osmanlıspor ligde 8. galibiyetini aldı.

KÜNYE

Stat: Eryaman Hakemler: Serkan Çınar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Salih Mazlum xx Gençlerbirliği: Hakan Arıkan x, Erdem Özgenç xx (Berat Özdemir dk. 75 x), Luccas Claro x, Alper Uludağ xx, Barış Başdaş x, Bekir Yılmaz x, Nadir Çiftçi x, Bady x (Cosmin Matei dk. 33 xx), Jailton Paraiba x, Stephane Sessegnon x (Ahmet İlhan Özek dk. 87 ?), Bogdan Stancu x Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Rahmetullah Berişbek, Engin Bekdemir Teknik Direktör: Erkan Sözeri Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xxx, Caner Arıcı xx (Ousmane N'Diaye dk. 87 ?), Anıl Karaer xxx, Tortol Lumanza Lembi xxx, Eric Ayuk Mbu xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer xxx (Beykan Şimşek dk. 81 ?), Hasan Kılıç xx (Galip Güzel dk. 71 x), Mertan Caner Öztürk xxx Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ognjen Todorovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Magaye Gueye Teknik Direktör: Osman Özköylü Goller: Burhan Eşer (dk. 6), Sinan Kurt (dk. 10) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertcan Öztürk, Sinan Kurt, Eric Mbu Ayuk (Osmanlıspor)

(Ömer Çetin - Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Spor
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