Ankara Derbisinde Kazanan Gençler

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği
evinde karşılaştığı Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olurken, Osmanlıspor ligde 8. galibiyetini aldı.
KÜNYE
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar
xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx, Mehmet Salih
Mazlum xx Gençlerbirliği: Hakan Arıkan
x, Erdem Özgenç
xx (Berat Özdemir dk. 75 x), Luccas Claro x, Alper Uludağ
xx, Barış Başdaş
x, Bekir Yılmaz x, Nadir Çiftçi
x, Bady x (Cosmin Matei dk. 33 xx), Jailton Paraiba x, Stephane Sessegnon x (Ahmet İlhan Özek
dk. 87 ?), Bogdan Stancu
x Yedekler: Emrullah Şalk
, Halil İbrahim Pehlivan
, Rahmetullah Berişbek, Engin Bekdemir
Teknik Direktör: Erkan Sözeri Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Muhammed Bayır
xx, Numan Çürüksu
xxx, Caner Arıcı
xx (Ousmane N'Diaye dk. 87 ?), Anıl Karaer
xxx, Tortol Lumanza Lembi xxx, Eric Ayuk Mbu xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer
xxx (Beykan Şimşek
dk. 81 ?), Hasan Kılıç
xx (Galip Güzel dk. 71 x), Mertan Caner
Öztürk xxx Yedekler: Abdulaziz Demircan
, Ognjen Todorovic, Atakan Rıdvan Çankaya
, Magaye Gueye Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Burhan Eşer (dk. 6), Sinan Kurt (dk. 10) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertcan Öztürk, Sinan Kurt, Eric Mbu Ayuk (Osmanlıspor)
(Ömer Çetin - Cem Geçim/İHA)